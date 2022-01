Barcellona, è ufficiale il prestito di Coutinho all'Aston Villa

Il Barcellona ha comunicato ufficialmente di aver ceduto in prestito Philippe Coutinho all’Aston Villa. Dati i problemi finanziari a causa degli alti ingaggi di alcuni giocatori, il club catalano si vede costretto a cedere gli esuberi. Il brasiliano Coutinho rientrava perfettamente in questa categoria, tant’è che il Barcellona alla prima occasione lo ha girato in prestito in Inghilterra.

FC Barcelona and @AVFCOfficial have reached an agreement for the loan of the player Philippe Coutinho until the end of the season