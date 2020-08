Barcellona, giocatore positivo ma prima squadra è ok

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - E' risultato positivo al Covid-19 un giocatore del Barcellona "che non è stato in contatto con nessuno di quelli della squadra che domani deve volare a Lisbona per disputare la Champions League". Lo ha reso noto lo stesso club catalano, precisando che la positività è emersa in seguito ai test condotti ieri pomeriggio, sul gruppo di nove giocatori che oggi avrebbero dovuto iniziare la preseason. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa sua, aggiunge il club. "Tutte le persone che sono state in contatto con il giocatore sono state monitorate per eseguire i corrispondenti test" (ANSA).