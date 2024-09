Barcellona, ipotesi Szczesny per la porta dopo l'infortunio di Ter Stegen

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Wojciech Szczesny potrebbe riconsiderare l'addio al calcio dato quest'estate ed accasarsi al Barcellona. Ne sono convinti i media catalani che accostano l'ex portiere della Juventus e della nazionale polacca al club blaugrana che cerca un sostituto per l'infortunato Marc Ter Stegen. Szczesny, 34 anni, quest'estate ha annunciato il suo ritiro addirittura con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto con i bianconeri. "Anche se il mio corpo è pronto per affrontare nuove sfide, il mio cuore non lo è più. Credo sia il momento di dare la mia piena attenzione alla mia famiglia.

Di conseguenza, ho deciso di lasciare il calcio professionistico", ha detto lo scorso 21 agosto. Secondo "El Mundo Deportivo" che cita fonti polacche, il portiere sarebbe disposto ad indossare nuovamente i guantoni per un grande club come il Barca. A spingere per lui tra i blaugrana ci sarebbero il connazionale Robert Lewandowski e lo staff tecnico di Hansi Flick che lo conosce molto bene. Il Barça al momento può contare su Iñaki Peña e sui giovani Ander Astralaga (20 anni) e Diego Kochen (18 anni, ora infortunato). (ANSA).