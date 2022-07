Barcellona, Laporta: "Presenteremo Kessie mercoledì"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joan Laporta, presidente del Barcellona, si è così espresso sul futuro prossimo di Franck Kessie, ex calciatore del Milan: “Presenteremo Kessie mercoledì e Christensen giovedì”. L'ivoriano ha salutato i rossoneri il 30 giugno 2022 non rinnovando il suo contratto con il club di via Aldo Rossi e scegliendo di spostare la sua carriera, per la prima volta, in Spagna.