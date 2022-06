Barcellona, questa è la settimana buona per Lewandowski: affare con il Bayern in dirittura d'arrivo

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Come riporta l’edizione odierna di Sport, questa è la settimana in cui il Barcellona ufficializzerà l’ingaggio di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore incontro fra le due società per formalizzare il passaggio in blaugrana dell’attaccante polacco. Dopo 8 anni Lewandowski lascerà dunque il Bayern. Per lui 344 gol in 375 presenze complessive.