Barcellona, Todibo positivo al COVID-19: "Sono asintomatico e sto bene. Grazie per il supporto"

Jean-Clair Todibo è il giocatore del Barcellona positivo al Coronavirus, come annunciato dallo stesso giocatore, che ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni attraverso il suo profilo Twitter: "Ciao a tutti, vi informo che sono risultato positivo al covid-19, sono asintomatico e mi sento bene. Sono a casa e sto seguendo il protocollo sanitario adeguato. Voglio davvero tornare ad allenarmi, ma ora è il momento di restare a casa finché il virus non sarà passato.

Grazie a tutti per il supporto e l'incoraggiamento a tutte le persone che lo stanno vivendo da vicino".