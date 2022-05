Barcellona verso la rifondazione: servono 8 nuovi acquisti. Uno di questi è Kessie

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione odierna di Mundo Deportivo si fa il punto sul mercato del Barcellona. E si parla di 8 nuovi acquisti per Xavi: due di essi sono ormai noti, ossia Andreas Christensen e Franck Kessie, che arriveranno a parametro zero. Ma restano molti i ruoli ancora scoperti: per la fascia destra l'obiettivo è Cesar Azpilicueta, anch'egli in scadenza di contratto mentre sull'out opposto piace Marcos Alonso, il cui accordo col Chelsea scade nel 2023. Capitolo centrocampisti: servirà un altro arrivo e un'opzione è Ruben Neves del Wolverhampton ma non è da escludere il tentativo di rilancio di Miralem Pjanic, che non verrà riscattato dal Besiktas. Come esterno offensivo, in caso di addio di Dembélé, piace Raphinha, la cui permanenza a Leeds sembra improbabile, a maggior ragione in caso di retrocessione in Championship. Xavi vuole un interno di centrocampo dai piedi buoni, il sogno è Bernardo Silva che già un anno fa aveva chiesto di lasciare il Manchester City per potersi avvicinare a casa. Infine, una punta di livello: Lewandowski è l'obiettivo numero uno, anche per i costi del cartellino, dato che il polacco è in scadenza col Bayern nel 2023. Ben più complicate le opzioni Salah e Mané del Liverpool.