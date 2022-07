Baresi: "11 luglio 1982. 40 anni fa campioni del mondo"

MilanNews.it

Franco Baresi, ex bandiera del Milan e della Nazionale Italiane, su Instagram ha pubblicato un post per ricordare il successo in finale contro la Germania, nei campionati mondiali di Spagna 1982 da parte dell’Italia. Baresi scrive: “11 luglio 1982. 40 anni fa campioni del mondo!”. L’ex capitano rossonero fece parte della spedizione azzurra anche se non scese mai in campo data la sua giovane età. All’epoca Baresi infatti aveva 22 anni.