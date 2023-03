Baresi a Milan TV: "Il Milan ha voglia di stupire ancora, sappiamo cosa sa fare in campo internazionale"

MilanNews.it

Franco Baresi, brand ambassador del Milan, ha rilasciato un'intervista a Milan TV. Di seguito le dichiarazioni:

Sul sorteggio

"C'era un po' di ansia per le italiane e ci toccherà affrontare il Napoli. Saranno due belle partite, rispettiamo il Napoli per quello che sta facendo e proponendo. Il Milan ha storia ed esperienza per fare due grandi partite per passare il turno. Il Napoli ha dei giocatori di qualità, dobbiamo alzare il livello. Il Milan credo che lo possa fare".