Athekame indosserà la maglia rossonera numero 24

Zachary Athekame sarà un nuovo giocatore del Milan. Il terzino destro svizzero è arrivato ieri mattina a Milano all'areoporto di Linate e si è recato immediatamente alla clinica La Madonnina per effettuare le visite mediche di rito. La giornata del calciatore elvetico si è conclusa direttamente in sede a Casa Milan, dove si è recato per la firma del suo nuovo contratto. Il terzino svizzero indosserà la maglia numero 24.

Questo numero l'anno scorso è stato sulle spalle di Florenzi mentre ancora prima era stato di Simon Kjaer. Nel precampionato lo ha utilizzato Filippo Terracciano. Athekame arriva dallo Young Boys per 10 milioni di euro e la squadra della capitale svizzera avrà anche il diritto di riscuotere il 10% della futura rivendita. Il calciatore compirà 21 anni nel mese di dicembre ed è nel giro dell'Under 21 rossocrociata con cui ha giocato anche due partite con l'altro nuovo arrivo rossonero Ardon Jashari.