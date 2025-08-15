Athekame, la promessa ai tifosi: "Sono pronto a dare tutto"

Athekame, la promessa ai tifosi: "Sono pronto a dare tutto"
Oggi alle 11:42News
di Manuel Del Vecchio

In mattinata il Milan ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Zachary Athekame dallo Young Boys.

Il terzino classe 2004 è stato acquistato per circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ha firmato un contratto fino al 2030 e ha scelto la maglia numero 24. In un breve video postato su Instagram dal Milan arrivano anche le sue prime parole in rossonero: "Sono pronto a dare tutto".