Athekame, la promessa ai tifosi: "Sono pronto a dare tutto"
In mattinata il Milan ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Zachary Athekame dallo Young Boys.
Il terzino classe 2004 è stato acquistato per circa 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, ha firmato un contratto fino al 2030 e ha scelto la maglia numero 24. In un breve video postato su Instagram dal Milan arrivano anche le sue prime parole in rossonero: "Sono pronto a dare tutto".
