Baresi assiste all'allenamento. Bennacer: "Imparo tanto da lui..."

Il Milan prosegue nella propria preparazione in New Jersey, negli Stati Uniti, in attesa dell'amichevole contro il Barcellona in programma nella notte fra martedì e mercoledì. Con il gruppo di Paulo Fonseca è presente in questi giorni anche Franco Baresi, ex capitano rossonero e presidente onorario del club.

Il Milan sui propri profili social ha mostrato un'immagine del saluto dell'ex difensore con Ismael Bennacer, con l'algerino che poi ha spiegato: "Imparo tanto da lui, anche da un semplice buongiorno".