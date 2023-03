MilanNews.it

In vista del match di Champions League contro il Napoli, Franco Baresi ha dichiarato a Sky su Osimhen: "Quando ci sono i cross non bisogna farsi attrarre dalla palla, ma stare attaccati all'uomo. Lui è fortissimo, dobbiamo cercare di tenerlo lontano dall'area. Non c'è solo lui, sono tutti forti, dovremo rispettare il calcio che fa il Napoli".