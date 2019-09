Intervistato da Milan Tv, Franco Baresi ha raccontato di non avere riti scaramantici oltre alla seduta sul pullman e negli spogliatoi: "Non ero superstizioso e non facevo gesti scaramantici. Al di là di sedermi al solito posto sia sul pullman da Milanello a San Siro che negli spogliatoi, in campo non avevo riti scaramantici. Ero concentrato sulla partita".