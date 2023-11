Baresi ricorda Nils Liedholm: "Figura importantissima per la mia carriera, mi ha fatto esordire a nemmeno 18 anni"

Franco Baresi, grande ex difensore e capitano del Milan, ha ricevuto oggi a Cuccaro Monferrato il "Premio Liedholm 2023", riconoscimento in ricordo di Nils, indimenticato ex giocatore e allenatore del Diavolo. Sul palco dopo la premiazione, Baresi ha ricordato così Nils Liedholm: "E' stato una figura importantissima per la mia carriera. Mi ha fatto esordire a nemmeno 18 anni, lui ha visto più lontano di tutti".