Bari, Scheidler sogna: "Vorrei giocare con Giroud. Fra Germania e Francia scelgo la seconda"

"Ho anche il passaporto tedesco, ma sceglierei sempre la Francia. Se dovessi dire con chi vorrei giocare, direi Giroud. È molto forte". Così Aurelien Scheidler, attaccante del Bari, ha parlato ai microfoni di RadioBari soffermandosi anche sull'ambientamento in biancorosso: "Bari è una bella città. Mi piace il mare, ci sono già andato. A Digione la tifoseria è ristretta, qua è grande e bella, poi cantano per tutta la partita. Per l'italiano sto andando a scuola ma con Dorval e Gigliotti parlo francese, entrambi mi stanno aiutando. - conclude il francese come riporta Tuttobari.com - I fischi? Sono tranquillo, questo è il calcio. Se faccio una buona partita va bene, se non segnano mi criticano".