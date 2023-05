Barigelli: "Non si possono chiedere altri miracoli a Pioli. Sono contrario all'epurazione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso commentando l'eliminazione del Milan dalla Champions League per mano dell'Inter: "Molto merito dell'Inter e molto perché il Milan ha mostrato limiti di una rosa corta, affaticata, con giocatori arrivati stremati; dispiace un po' per il Milan, che aveva dato contro il Napoli prova di gioco e di ritrovata verve, ma evidentemente gli errori fatti questa estate sono tanti e tali che non si possono chiedere altri miracoli a Pioli. Sono contrario all'epurazione: Pioli ha fatto il massimo con una rosa meno forte di quella dell'anno scorso; Kessie non è stato sostituito degnamente, infortuni importanti, Giroud con un anno in più, senza Ibrahimovic.

Il Milan deve ripartire da un proprietario appasionato, dall'ad Furlani che ha il dna milanista e da Pioli e Maldini".