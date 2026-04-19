Bartesaghi all'intervallo: "Inizia a fare caldo, dobbiamo cercare di muovere di più la palla da una parte all’altra per cercare di fargli male"
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All’intervallo di Verona-Milan, parziale di 0-1, Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN. Le sue dichiarazioni
"Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla, dobbiamo avere pazienza. Inizia a fare caldo, dobbiamo cercare di muovere di più la palla da una parte all’altra per cercare di fargli male".
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