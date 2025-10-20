Bartesaghi dopo Milan-Fiorentina: "Tre punti fondamentali conquistati da squadra"

>Davide Bartesaghi ha esultato così sul suo profilo Instagram dopo la splendida vittoria del Milan contro la Fiorentina: "Tre punti fondamentali conquistati da squadra, continuiamo così tutti insieme".