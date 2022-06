Bartolini su Ibra: "La sua esperienza è stata decisiva"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo chef stellato tifoso del Milan Enrico Bartolini, nella sua lunga intervista uscita questa mattina su Tuttosport, ha parlato della stagione del Milan. In particolare ha elogiato il lavoro di Zlatan Ibrahimovic: "Si è dimostrato l'uomo giusto per far capire alla squadra come non essere arroganti. La sua esperienza è stata decisiva. Ho visto la disciplina nel Milan e mi ritrovo in questo atteggiamento...".