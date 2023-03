Bastianelli: "Milan-Napoli di Champions? Certe partite fanno storia a sè"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Patrick Bastianelli , agente di Tommaso Pobega. Queste le sue parole su Napoli-Milan di Champions: "Queste partite fatte di andata e ritorno hanno dinamiche diverse rispetto al campionato. È chiaro che se andiamo a vedere il percorso del Napoli è stato straordinario, ma queste partite fanno storia a sè. Il Milan ha dimostrato che in queste partite tira fuori il meglio di sè e saranno partite molto belle dal punto di vista del gioco. Se la gara di domenica può avere un contraccolpo per i quarti? Credo di no, sarà importante riuscire a scindere la partita di campionato da quelle di Champions. La partita di domenica ha una valenza fondamentale per entrambe.

Incontrare in questo momento il Napoli per quello che sta facendo in termini di gioco e di risultati ottenuti non è semplice per nessuno. Ma quando arrivi ai quarti devi confrontarti contro le squadre più forti. La cosa bella da un lato è quella che una delle due italiane andrà in semifinale e per il nostro calcio potrebbe essere una cosa positiva. Se vogliamo far crescere il nostro calcio c’è la necessità di far giocare un po’ di più i calciatori italiani. Abbiamo giocatori che possono dimostrare il loro valore, questo è un auspicio per tutti i nostri club".