Bastianelli: "Pobega è un predestinato"

'Loperatore di mercato Patrick Bastianelli ha parlato a TMW di Pobega, giocatore di proprietà rossonera in prestito al Pordenone: "Sta facendo un grande percorso, ancora una volta la cadetteria si conferma una palestra importante, fondamentale per consacrarsi. Fu vicino al Palermo lo scorso anno, ma alla fine decisi di mandarlo a giocare altrove per trovare continuità. Il ragazzo ha capito di cosa avesse realmente bisogno, si è voluto mettere in discussione in C, lasciando la primavera del Milan e andando a giocare altrove per migliorare e migliorarsi. Molti vorrebbero avere tutto e subito, ma il segreto è quello di arrivare a piccoli step con sacrificio e dedizione".