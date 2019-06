Bazzani: "Con Giampaolo finalmente il 4-3-1-2, lo conosce a memoria"

Fabio Bazzani, intervenuto a Milan TV, ha sottolineato che, con Giampaolo, il modulo sarà il 4-3-1-2: "Qualora dovesse arrivare Giampaolo, il Milan potrà finalmente giocare con il 4-3-1-2. Il tecnico lo conosce a memoria e lo insegna al meglio in ogni sua squadra. È un modulo che porta densità e organizzazione, ma poi serve una attenzione mentale al massimo per tutta la durata del campionato. Il suo lavoro in fase di ritiro è maniacale, rivede la postura del corpo di tutti i giocatori e presta massima attenzione ad ogni dettaglio. Attenzione però, per giocare col trequartista servono i giusti interpreti, non tutti i giocatori di calcio sono fatti per il 4-3-1-2".