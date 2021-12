Bazzani: "Per il Milan non è facile andare sempre a ritmi alti quando ti mancano tanti giocatori"

Fabio Bazzani, ex giocatore fra le altre della Sampdoria, ha parlato di Milan ai microfoni di DAZN dicendo: “Fra gli infortuni del Napoli e del Milan non c’è molta differenza. Mancano Rebic, Leao, Giroud, Kjaer, hanno avuto fuori Maignan. Pioli non ha mai avuto la rosa al completo e questo obbliga gli altri a tirare la cinghia. Come ha detto il mister, la sua squadra per rendere al massimo deve giocare a 1000 all’ora perché individualmente forse ha qualcosa in meno rispetto alle altre squadre. Ma quando ti mancano sempre tanti giocatori non è facile andare a ritmi alti”.