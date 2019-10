Bazzani: "Piatek non è il giocatore che stiamo vedendo adesso"

Fabio Bazzani, intervenuto a TMW Radio, ha parlato della situazione che sta vivendo Piatek: "Non è il giocatore che stiamo vedendo adesso. Agli inizi col Genoa, forse, è andato oltre le sue possibilità. probabilmente è una via di mezzo. Ha caratteristiche particolari, attacca molto la profondità partecipando poco alla manovra: è un finalizzatore, per questo faticava molto con Giampaolo. Pioli lavorerà molto sul polacco per metterlo nelle migliori condizioni; non è detto, però, che torni quello dello scorso anno. Va senza dubbio lanciato nello spazio perchè non è abile a trattare il pallone e a lavorare con i trequartisti sugli inserimenti. Gli serve campo, non è molto portato a duettare con un compagno di reparto".