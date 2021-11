Beccantini: "VAR, istruzioni per l'uso. Siamo nell'era del doppio arbitraggio"

Scrive Roberto Beccantini sul CorSport: "VAR, istruzioni per l'uso. Ora siamo nell'era del doppio arbitraggio". Si parla del VAR, che continua a far litigare: ci sono i sì VAR e i no VAR. "È la rivincita del calcio fazioso, da bar sport, contro il calcio sofisticato, da laboratorio" scrive il giornalista, che dà delle semplici istruzioni per l'uso della tecnologia: "sul fuorigioco l'occhio tecnologico risolve, in molti altri casi decide; i rigorini si danno anche in Europa, per eliminarli forse è giusto che gli arbitri vadano a rivedere gli episodi a velocità normale; ormai siamo entrati nell'era del doppio arbitraggio, uno, in campo, a cui spetta l’ultima parola; l’altro, alla tv, che gli copre le spalle; concedere agli allenatori la facoltà di due 'call' per tempo può essere un’idea; chi gioca, deve essere superiore a tutti. Chi arbitra, a tutto. C’è una bella differenza. E non è sottile".