Behrami: "Giusto che De Ketelaere sia rimasto all'Atalanta, anche per una questione di emotività"

Durante “Step on Football”, podcast prodotto da DAZN, Valon Behrami parla di Charles De Ketelaere, oggi rinato all’Atalanta. Per l’ex centrocampista il belga non è un rimpianto per il Milan: “Per me non è un rimpianto, lasciarlo all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto è stato giusto ed è giusto che sia rimasto lì per una questione anche di emotività del ragazzo. Siccome la vive meglio così riesce a tirare fuori queste caratteristiche”.

Attualmente De Ketelaere è già a quota 10 gol in tutte le competizioni, anche grazie alla doppietta segnata nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli.