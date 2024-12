Behrami: "L'allenatore è il capo. Ho la sensazione che non sia così per le star del Milan"

Nel corso del suo intervento a DAZN Serie A Show, l'ex giocatore Valon Berhami ha parlato di Milan soffermandosi su uno dei temi d'attualità più delicati: il caso Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni:

"L'allenatore è il comandante, il capo. Ho la sensazione che non ci sia questa sensazione da parte delle star del Milan, il riconoscimento. Mi sembra che in alcuni momenti si sentano anche al di sopra di Paulo Fonseca, perché per quello che hanno fatto, della loro storia. E quindi Theo in questo momento non vuole neanche scendere al compromesso di chiedere all'allenatore cosa c'è che non va, cosa posso fare per tornare ad essere leader. Ed è questo quello che mi sembra strano".