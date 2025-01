Behrami: "Theo non completamente ritrovato ma sulla buona strada"

Le parole di Valon Behrami in studio a Dazn per commentare il rendimento di Theo, Tomori e Leao con il nuovo allenatore rossonero Sergio Conceicao: "Theo non è completamente ritrovato ma è sulla buona strada. Ha ancora un percorso da fare perché è vero che diventa fondamentale nella situazione del gol, però anche contro la Juve nel primo tempo sbaglia cose che nascono da una pigrizia e una situazione mentale che non è che una partita può cambiare. Tomori invece aveva bisogno di questo, di un allenatore che arrivasse e gli desse fiducia con un modo di giocare simile a quello di Pioli, alto in cui usa più l'istinto. Bisogna capire Leao, perché Leao bisogna capire cosa deciderà: diventare un grande insieme a un allenatore così di carattere oppure rimanere un ottimo giocatore che fa la differenza negli ultimi 20-30 minuti ma che diventa complicato per un allenatore metterlo in campo dal primo minuto"