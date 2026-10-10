Il bel messaggio di Luka Modric nella giornata mondiale della salute mentale

Sui canali ufficiali del Milan Luka Modric ha parlato di salute mentale, dicendo la sua su un discorso molto delicato

Oggi è la giornata mondiale della salute mentale, e tramite i canali ufficiali del Milan un campione come Luka Modric, che in carriera, ma soprattutto nella vita, ha vissuto tanto, ha lanciato un messaggio importante:

"Quando sono da solo, non sono una persona che pensa solamente ed esclusivamente a se stessa. Cerco di pensare alle persone che mi sono attorno cercando di trovare in che modo le posso aiutare, come posso renderle positive. Essere positivo. Nella vita succedono tante cose, ma quando succedono cerco di restare negativo meno tempo possibile. Qual è il mio segreto? Amare cosa fai e dedicarti al 100%. Quando sono cresciuto molto avevano dubbi su di me, sulla mia forma fisica, e questo ti motiva per dimostrare a tutti che non è così e che sei più forte mentalmente".