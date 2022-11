Belgio, quattro giocatori in stand-by fino all'inizio del Mondiale: c'è anche Saelemaekers

MilanNews.it

Come riporta il profilo ufficiale della nazionale belga, che poco fa ha pubblicato la lista dei giocatori convocati dal ct Martinez per i prossimi Mondiali in Qatar, quattro giocatori rimarranno in stand-by in attesa dell'inizio del torneo: si tratta di Bryan Heynen, Dodi Lukebakio, Jason Denayer e del rossonero Alexis Saelemaekers.