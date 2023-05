Belgio U21, Walem: "Il Milan farebbe un vero colpo se prendesse Openda"

MilanNews.it

Johan Walem, ex allenatore del Belgio Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gazzetta.it parlando anche di Openda: "I rossoneri farebbero sicuramente un affare a prenderlo. Chiaro, la Ligue 1 non è la Serie A, ma nel calcio moderno uno con la sua velocità fa la differenza. Stordisce gli avversari, non dà punti di riferimento. Rispetto a Origi e Giroud è un altro tipo di attaccante, al Milan manca una punta veloce come lui.

Poi è un ragazzo ambizioso, divertente, estroverso e con la faccia tosta. Vuole solo giocare e segnare. A Bruges non giocava, ma non gli è importato nulla: ha fatto i bagagli e se n’è andato. Se il Milan lo prende, fa un colpo vero".