Bellinazzo: "Indebitamento Inter? Deve seguire la strada di Milan e Napoli"

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24ore ed esperto di politica ed economia sportiva, si è così espresso a Sportitalia sulla situazione dell'Inter:

L'indebitamento della società nerazzurra come bisognerebbe affrontarlo? Il nuovo stadio sarà decisivo?

"L'indebitamento è la zavorra che l'Inter si porta dietro da tempo, negli ultimi tre anni i nerazzurri hanno pagato 40 milioni all'anno solo di interessi finanziari: è come avere un calciatore in meno all'anno. E' un problema che va affrontato, bisogna prima diminuire i costi, probabile quindi che anche l'Inter debba seguire la strada di Milan e Napoli. Lo stadio sarà uno spartiacque fondamentale, senza di esso sarà complicato aumentare i ricavi".