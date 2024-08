Bennacer carico in vista del Torino: "Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione"

Ismael Bennacer carico in vista della sua sesta stagione al Milan. L'algerino ha postato tramite i suoi canali social una foto che lo ritrae in allenamento, corredata dal commento: "Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione". 26 anni, Bennacer ha avuto la possibilità di fare tutta la preparazione con Paulo Fonseca, venendo impiegato in tutte le partite del pre-campionato, offrendo ottime indicazioni. Possibile pertanto il suo impiego già nella partita d'esordio contro il Torino.