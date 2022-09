Bennacer: "Certo che manca un giocatore come Kessie, ma questo è il calcio. Ora bisogna fare di tutto per farlo dimenticare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Sky Sport al termine del derby vinto 3-2, Ismael Bennacer ha parlato dell'addio di Kessie e del feeling crescente con Tonali:

Quanto vi manca Kessie? Come ti trovi con Tonali? “Un giocatore come Franck certo che manca, ma così è il calcio. Quando qualcuno va bisogna fare di tutto per farlo dimenticare. Stiamo facendo bene insieme a Sandro ma possiamo fare ancora meglio”.