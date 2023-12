Bennacer: "Era dura venire a San Siro e non poter giocare. Voglio mangiare il campo"

Serata memorabile per Ismael Bennacer che, ieri sera a risultato acquisito, ha fatto il suo ritorno in campo per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio patito 206 giorni fa. Un'accoglienza da brividi da parte di tutto lo stadio che ha regalato un'ovazione al centrocampista algerino al momento del suo ingresso sul terreno di gioco. Queste le parole di Bennacer nel post partita ai microfoni di Sportitalia e di TeleLombardia.

Sul ritorno in campo: "Veramente qualcosa di incredibile: quando sono entrato e ho sentito, visto l'atmosfera, ho dimenticato tutti questi mesi che sono passati. Sono molto molto contento. Siamo nelle tempistiche del rientro, dicono che sono entrato prima ma quando ho fatto l'operazione i tempi di recupero erano tra i 6 e gli 8 mesi: siamo quasi a 7, quindi siamo nelle tempistiche. E ora si ricomincia"

Sulla volontà di tornare ad aiutare il Milan: "Era dura venire allo stadio e non poter giocare: ho aspettato questo momento tantissimo. Voglio dare tutto, mangiare il campo, mangiare il pallone"