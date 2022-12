Bennacer ha estimatori in Premier: Liverpool, Chelsea e Arsenal alla finestra

MilanNews.it

Ismael Bennacer, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, ha parecchi estimatori in Premier League e anche per questo il Milan sta cercando di affrettare i tempi sul rinnovo di contratto dell'algerino. Le squadre maggiormente interessate sarebbero il Liverpool di Klopp, il Chelsea e l'Arsenal in cui Bennacer ha già giocato in passato. Nel contratto in essere c'è una clausola di 50 milioni valida solo per l'estero, il che non sarebbe una cifra impossibile per queste squadre.