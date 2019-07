Bennacer protagonista in Coppa d'Africa: eletto miglior giocatore di tutta la prima fase della competizione

In questo momento, Ismael Bennacer è impegnato con la sua Algeria in Coppa d'Africa, manifestazione nella quale sta facendo vedere ottime cose: come riferisce infatti l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro regista rossonero è stato eletto migliore in campo in due su tre delle ultime partite giocate e in generale miglior giocatore di tutta la prima fase della competizione.