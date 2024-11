Bergomi: "Vedo nel Milan un sistema difensivo troppo fragile"

La sconfitta del Milan contro il Napoli ha confermato l'andamento troppo discontinuo dei rossoneri in questa prima parte di stagione, un rendimento che è sempre più un problema da dover risolvere nel minor tempo possibile perché i punti con la testa di classifica iniziano a essere tanti. Per parlare della situazione rossonera sono intervenuti gli opinionisti del Club di Sky Sport 24, questa settimana andato in onda mercoledì sera in occasione del turno infrasettimanale. Il pensiero di Beppe Bergomi.

Le parole di Beppe Bergomi sul Milan: "Continuo a pensare che il Milan ha tanti buoni giocatori. Quello che vedo io è un sistema difensivo troppo fragile. Nel primo gol del Napoli, se vuoi essere aggressivo Pavlovic deve stare alto ma una volta che non lo è stato, Thiaw deve stringere. Lukaku così non lo prendi più. Fonseca dice sempre che pensava di cambiare lo stile di gioco in minor tempo. Il Milan giocava a uomo negli anni scorsi, non dimentichiamolo. Adesso si muovono in funzione della palla e difendono di reparto"