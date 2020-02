Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato così a TMW Radio del rigore dato alla Fiorentina contro il Milan: "Calvarese è un ottimo arbitro. Io non l'avrei dato il rigore in Fiorentina-Milan, da dove era posizionato non aveva la profondità per giudicare bene. Ma può capitare anche a lui che è uno dei migliori".