Bergonzini annuncia: "Krosche e Hardung si stanno preparando per lasciare il Francoforte e passare al Milan. Vogliono rilanciare il club"

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Elmar Bergonzini, esperto di calcio tedesco, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport descrivendo Krosche e Hardung, i due possibili nuovi dirigenti del Milan: "Lavoro di squadra. Che parte da una coppia molto ben consolidata. Markus Krösche e Timmo Hardung si stanno preparando per lasciare l'Eintracht Francoforte e passare al Milan. Insieme hanno reso grande il club tedesco (vincendo l'Europa League del 2022), insieme vorrebbero ovviamente rilanciare i rossoneri. Si sono conosciuti a Lipsia, dove Krösche faceva il direttore sportivo e Hardung era una sorta di team manager. Si sono poi spostati insieme all'Eintracht dove Markus ha da subito ricoperto ruoli di grande responsabilità, mentre Hardung ci ha messo due anni a passare da team manager a direttore sportivo. Da quel momento si ritrova però a capo di un gruppo di 70 persone. "Timmo è molto importante per la programmazione del nostro futuro - ha affermato Krösche, a settembre, nel giorno del rinnovo del contratto di Hardung -. Da quando siamo arrivati a Francoforte stiamo migliorando ancora il nostro metodo di lavoro. Per le strategie economiche e sportive di questo club lui è importantissimo".

LA CARRIERA DI KROSCHE

"Il dominante fra i due è Krösche, 45 anni (46 a settembre), che da calciatore non è mai riuscito a fare il grande salto: il massimo risultato che ha raggiunto è la promozione in Bundesliga con il Paderborn (2013-14). Da dirigente ha cominciato addirittura nella sesta categoria nazionale, come allenatore della seconda squadra del Paderborn. Nel 2015 passa al Leverkusen, in Bundesliga, come vice di Roger Schmidt, sostituendo nel ruolo Glasner. Con l'esonero di Schmidt, nel marzo del 2017, anche Krösche decise di lasciare il club. Torna quindi al Paderborn, come responsabile tecnico. In due anni arrivarono due promozioni, che portarono il Paderborn dalla terza alla prima divisione nazionale. Il suo lavoro attirò le attenzioni del Lipsia che lo prese nel ruolo di direttore sportivo come sostituto di Rangnick. Ha sempre dato molta importanza al lavoro di squadra, ma mai si è trovato bene con un collaboratore come con Hardung. Con loro due la squadra controllata dalla Red Bull arrivò terza in campionato, venendo eliminata solo in semifinale di Champions dal Psg. Nell'estate del 2020 arrivarono, a ottimi prezzi, Heinrichs, Szoboszlai e Gvardiol".