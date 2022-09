Berlusconi su Palladino: "Farà bene con i nostri consigli: come abbiamo fatto con il Milan per 30 anni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervistato dall'agenzia di stampa 'LaPresse', il presidente del Monza Silvio Berlusconi s'è così espresso sul momento della squadra brianzola e sulla decisione, dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, di affidare la panchina a Raffaele Palladino. "Sono sicuro che avendo anche cambiato allenatore, con un nuovo allenatore in cui abbiamo molta fiducia, noi riusciremo presto a rimetterci in carreggiata e a ben figurare anche in Serie A. Non conosco abbastanza Palladino per fare paragoni, a me è piaciuto molto, lavora da diverso tempo per le squadre giovanili del Monza, con la nostra vicinanza assidua e con i nostri consigli tecnici, come abbiamo fatto per 30 anni al Milan io credo che farà bene".