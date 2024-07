Bernard: "Fonseca allenatore da cui ho imparato molto. Incredibile quello che ha fatto con i giocatori"

Bernard Duarte da quest'estate è un nuovo calciatore dell'Atletico Mineiro. L'attaccante brasiliano torna in patria dopo una lunga esperienza europea e non solo che lo ha visto vestire con successo soprattutto la maglia dello Shakhtar Donetsk. Proprio in Ucraina la strada di Bernard si è incrociata con quella di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan. E proprio del portoghese ha parlato nel podcast GaloCast dedicato al club brasiliano.

Le parole di Bernard: "L'allenatore da cui ho imparato molto - e intendo davvero molto - sul posizionamento del mio corpo, sul trovare spazio tra le linee, sul dare ai miei compagni una migliore opzione di passaggio, è stato Paulo Fonseca, che ora è al Milan. Paulo Fonseca è arrivato nel mio terzo anno (allo Shakhtar Donetsk) e l'ho visto spremere acqua dalle pietre. È incredibile quello che ha fatto con i giocatori... Un anno prima, vedevo giocatori che non sapevano passare correttamente. E l'anno dopo, con pochi consigli sul posizionamento del corpo, sul sapere quando salire sulla linea, quando scendere, quando dare la palla, ha insegnato loro il calcio".