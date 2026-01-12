Bernardo Silva opzione per qualche club di A già a gennaio? L'indiscrezione di Di Canio

vedi letture

Bomba di mercato dagli studi di Sky Calcio Club: Paolo Di Canio, durante l'analisi di Inter-Napoli, ha dichiarato che Bernardo Silva potrebbe essere un'opzione per qualche club di Serie A già in questa sessione di mercato.

Secondo Di Canio, ci sarebbero alcuni club che potrebbero fare un tentativo già in questa sessione di mercato per provare ad anticipare la concorrenza e portare Bernardo Silva in Serie A. Il portoghese aveva già annunciato l'intenzione di lasciare il Manchester City dopo questa stagione.