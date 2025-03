Berta verso l'Arsenal: trattativa in fase avanzata, ma non ancora conclusa

Andrea Berta, ex ds dell'Atletico Madrid accostato spesso anche al Milan nelle ultime settimane, è il candidato numero per diventare il nuovo direttore sportivo dell'Arsenal, anche se l'accoro definitivo tra le parti non è stato ancora trovato come riporta Fabrizio Romano su X: "Sappiamo che Andrea Berta è ora il candidato principale per diventare il nuovo direttore dell'Arsenal, in sostituzione di Edu. Le trattative erano già iniziate e Berta aveva lasciato l'Atlético dopo aver costruito la squadra con acquisti chiave negli ultimi anni. I colloqui sono in fase avanzata, non ancora conclusi/sigillati".



