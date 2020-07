Berthold su Pioli: "Non è semplice lavorare in questa incertezza societaria"

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Thomas Berthold, campione del mondo con la Germania nel ’90 ed ex calciatore di Roma e Verona tra le tante, il quale si è soffermato sulla ripresa del campionato e su tanto altro, ecco quanto raccolto:

Su Pioli e Rangnick: "Pioli è stato un carissimo compagno di squadra ed è una brava persona. Si parla tanto di Ragnick al Milan, nelle vesti di direttore tecnico e di allenatore, modello manager inglese, o semplicemente nel ruolo di dirigente dell'area tecnica che dovrà scegliere il prossimo tecnico rossonero. Auguro a Pioli tanta fortuna per il futuro, riconosco che non è semplice lavorare in questa incertezza societaria."