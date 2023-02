Berti su Theo: "Ha fatto un Mondiale straordinario: oggi paga gli sforzi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex interista Nicola Berti, storico rivale del Milan nei derby del passato, ha parlato così ai microfoni di Tuttosport su Theo Hernandez: "Ha giocato un Mondiale straordinario. Non era partito titolare ma una volta entrato in campo ha fatto vedere anche con la maglia della nazionale le sue qualità. Oggi forse sta pagando gli sforzi, ma in generale è difficile che sbagli. La curva dell'Inter lo fischierà? Perchè è forte..."