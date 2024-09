Bertolucci: "Al momento resta il nome insieme ai colori sociali. Per il resto del mio Milan non c’è traccia"

Il Milan è oramai irriconoscibile, sotto ogni punto di vista. Se la partita di ieri doveva essere un contro esame, lo è stata, ma in negativo per la formazione di Paulo Fonseca, spentasi al quarto d'ora del primo tempo dopo essere andata addirittura in vantaggio al terzo minuto grazie alla rete di Christian Pulisic, il migliore fra i suoi.

Il fatto è che più passano le settimana più questa squadra perde appeal, anche perché è come se non trasmettesse passione ai suoi tifosi, che a pochi minuto dal triplice fischio di ieri si sono uniti ad una forte e rumorosa contestazione della Curva Sud Milano, che stanca ha chiesto a tutti, dirigenza compresa, di tirare fuori gli attributi per salvare una stagione che sembra stia naufragando già a settembre.

Oramai del Milan che conoscevamo è rimasto davvero pochissimo, o quantomeno questo è quello che pensa Paolo Bertolucci, che in un post social pubblicato subito dopo la partita ha scritto: "Al momento resta il nome insieme ai colori sociali. Per il resto del mio Milan non c’è traccia":