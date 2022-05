Bertolucci e l'importanza di avere Maldini in società: "Alcuni giocatori sono venuti al Milan proprio perché hanno parlato con Paolo"

MilanNews.it

In merito alla presenza in società di uno come Paolo Maldini, Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha spiegato a Tuttosport: "Credo che alcuni di loro siano venuti al Milan proprio perché hanno parlato con Paolo. Quando hai un giocatore che ha fatto una carriera eccezionale, che è stato amato e rispettato da tutti indipendentemente dalla maglia che portava addosso, un uomo davanti a cui si è inchinato il capitano del Real Madrid dopo averlo visto (era Sergio Ramos, n.d.r.), ma che cosa vuoi di più? Se Maldini mi stringe la mano e mi dice 'vieni al Milan', a parte che io da milanista ci andrei gratis e di corsa; se sono un giocatore, prima di dire di no ci penso non una, non due, ma diverse volte. La stessa cosa accade nel tennis. Prendete Murray: si è affidato a Lendl per fare il definitivo salto di qualità negli Slam".