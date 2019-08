Bertolucci: "Maldini mi disse che ci vuole tempo per tornare in cima"

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della sua squadra del cuore: "Dovremmo migliorare quest'anno, su questo sono abbastanza fiducioso. Probabilmente eravamo troppo in alto e c'eravamo abituati a viaggiare a quelle quote. Quando scendi, poi, è normale essere tristi, quasi con le lacrime agli occhi. Ho parlato con Maldini non troppo tempo fa e Paolo, giustamente, mi ha detto che ci vuole tempo e pazienza. Se qualcuno pensa che si possa tornare su in cima con un colpo di bacchetta magica si sbaglia di grosso. E' come una dieta, le diete sono pesanti e i risultati li puoi avere solo alla distanza. Per tornare ai livelli di prima, ovvero in cima al mondo, ci vorrà sicuramente tempo. Mi auguro di avere la possibilità di rigioire per grandi successi, però per 30 anni ci siamo divertiti alla grande. Cutrone ceduto per Leao? Non mi reputo all'altezza per poter dare un giudizio tecnico su Leao, che ho visto una volta e mezzo. Per Cutrone mi dispiace molto, perchè dava l'anima e mostrava attaccamento alla maglia. Credo abbiano fatto delle valutazioni ben chiare. Se, però, vedo valutazioni come quelle di Rugani a 25 milioni anche io mi pongo delle domande, ovviamente. Chi mi incuriosisce di più? Vorrei rivedere Conti sul livello di due anni fa, è mancato per tanto tempo e potrebbe essere un acquisto importante. Poi sono curioso di vedere se Duarte è meglio di Musacchio, mi è piaciuto molto Hernandez per quel poco che ho visto. Dovremmo avere recuperato Bonaventura e dovrebbe essere finito il rodaggio di Paquetà, che ha delle qualità notevoli. Bennacer? Spero che la pressione non faccia scherzi".